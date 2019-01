Fotod: müüa on tingitava hinnaga esimese vabariigi aegne taluhäärber

Pärnumaal on müüa suurejooneline 1933. aastal ehitatud taluhäärber, mis asub privaatses paigas jõe kaldal.

Alle-Käära talu on palkidest ehitatud maja, mille juurde kuuluvad ka kõrvalhooned. Peamaja on suursuguse arhitektuuri ja väärika ajalooga ning rahuldavas või heas seisukorras.

Vesi tuleb kaevust, kanalisatsioon on lokaalne. Tegemist on suurepärase asukohaga taluga kõigile, kes kunagi maale kolimisest unistanud. Tõsisel ostuhuvilisel on võimalik hinna osas läbi rääkida.