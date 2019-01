Rohenäpud kuuldele: taimedega rääkimine pole häbiasi

Taimedega rääkimine võib mõnele ajast ja arust tunduda. Ühed arvavad, et taimedega vestlemine mõjub hästi nende kasvusele ja saagikusele. Teistele jällegi ei mahu idee vestlusest taimega pähe.

Vastavaldatud Tel Avivi ülikooli uuringust selgus, et läheneva mesilase sumina peale tõuseb taimenektari kontsentratsioon koguni 20 protsenti ning seda lühikese kolme minuti jooksul. See annab teadlastele alust lükata ümber arusaam, et taimedega rääkimine ei ole kuigi kasutoov. Vastupidi, mida sagedamini taimedega rääkimas käia, seda kvaliteetsemaks kujuneb nende elutsükkel.