Tüütu majapidamistöö pakub kaitset haiguste eest

«Ma olen oma 50-aastase teadustööga jõudnud järeldusele, et mõtlemine on ülehinnatud,» märkis Birbaumer, lisades et mõtete väljalülitamiseks tasub ette võtta oma triikimata riiete kuhi. Triikimisele kuluvad vaikuseminutid koondavad tähelepanu ning ergutavad loovust. Ühtlasi aitab see siiamaani tüütuna tundunud tegevus lõdvestuda ning luua efektiivse kaitseseina haiguste ees.