Neid remonditöid kahetsevad koduomanikud reeglina kõige rohkem

Kogenematus ning oskuste puudumine on peamisteks põhjusteks, miks koduomanike isetegevus teinekord põrub. On asju ja toiminguid, mille sepitsemine tuleks asjatundjate kätesse usaldada.

Veebilehe ImproveNet vastavaldatud uuringust selgub, et koguni 63 protsenti koduomanikest kahetseb iseseisvalt ette võetud remonditöid, vahendab realsimple.com. 2000 inimese seas läbiviidud uuringu järgi on koguni 33 protsenti koduomanikest pidanud omavolilise remondi järel asjatundja majja kutsuma. See aga koormab rahakotti ning inimese närvikava.