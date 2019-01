Tiksuv pomm: köökides peidab end üks ettearvamatu ohuallikas

Vaatamata sellele, et külmikute plahvatusi esineb harva, tabavad need koduomanikke ootamatult ja järsult. Kui mõnest muust seadmest põhjustatud tulekahjule eelneb tavaliselt suits, siis külmikute plahvatused taolisi ohumärke ei jaga. Spontaanselt ning hoiatuseta lõhkevad külmkapid on seega ühed ohtlikumad seadmed meie majapidamistes, vahendab realtor.com

Kuidas külmikud plahvatavad?

Heites pilgu külmiku tagaküljele, jääb silma auto radiaatorit meenutav detail - see on külmkapi kompressor, mille ülesandeks on gaasi vedelikuks muutmine. Kõrge rõhu all olev aur surutakse kompressoris kokku, et selle temperatuur ületaks ümbritseva keskkonna temperatuuri. Mõnikord võib see aur kompressori mustade spiraalide vahele lõksu jääda ning kergesti süttiv gaas kahjutule majja tuua.