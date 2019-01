Üleliigsetest asjadest lahtilaskmise kunst peitub ühe lihtsa lause taga

«Kas see toob mulle rõõmu?» - Kondo meetodi järgi tuleb usaldada oma sisetunnet ning lasta lahti esemetest, mis inimesele rõõmu ei too. Niisiis tuleb esemed ükshaaval ette võtta ning küsida endalt - «Kas see toob mulle rõõmu?» Negatiivse vastuse korral on vastavale esemele koht prügikastis kindlasti juba broneeritud.