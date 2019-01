Tartu külje all otsib ostjat väga huvitava arhitektuuriga eramu

Tartumaal Ülenurmel Villa elurajoonis on saadaval on viimane äsja valminud uus eramu. Eesti tipparhitekt Andres Kadariku projekteeritud uuel eramul on kolm magamistuba, elutuba koos köögiga, majapidamisruum, saun, dušš, kaks tualettruumi, kuur, kaks suurt terrassi ja auto varjualune.

Majas on pinda ligikaudu 160 ruutmeetrit. Maja köetakse gaasiga, paigaldatud põrandaküte ja kõik toad on eraldi reguleeritavad.

Sarnaseid maju on piirkonnas üheksa, lisaks veel kaks paarismaja. Seetähendab, et kogu piirkond on kujundatud ühtse väljanägemisega ja lühikese aja jooksul on välja ehitatud kogu elurajoon korraga.