Eesti oksjonikeskkonnast saab soodsalt kätte eestlaste lemmiknõud

Oksjonikeskkond osta.ee pakub nõudeklassikuid tavapärsest soodsamalt ning mõistagi leidub lisaks tänapäevastele toodetele ka päris korralikke haruldusi minevikust. Toome siinkohal välja vaid mõned näited.

FOTO: osta.ee

Vanemad teejoomiseks mõeldud kruusid on väga heas seisukorras ja nende hetkehind on kõigest 15.90. Hetkel pole tehtud ühtki pakkumist, nii et Iittala vanema toodangu huvilistel tasub kindlasti pilk peale visata.

FOTO: osta.ee

25 kuldrandiga taldriku hulka kuuluvad 12 praetaldrikut, seitse supitaldrikut ja kuus koogitaldrikut. Nõud on toodetud 1966. aastal ja on heas seisukorras. Alghind on kõigest 19.90.

FOTO: osta.ee

Villeroy & Bochi ühe kõrgelt hinnatud sarja suur ja ilus tordialus. Aluse läbimõõt on 31 cm, nii et sobib küllalt suurtele tortidele ja kookidele. Tegemist on fikseeritud hinnaga müügiga, aluse eest soovitakse 25 eurot.

FOTO: osta.ee

Iittala disaineri Alvar Aalto klassikaline vaas on maailmakuulus. Samasuguse disainiga vaase on mitmes eri mõõdus, oksjonil pakutav on 12 cm kõrge. Vaasi eest soovitakse 67 eurot, uuena maksab see 100 eurot.

FOTO: osta.ee

Müügiks pakutaval vanal Arabia vaasil on märgistus, mille põhjal see pärineb eelmise sajandi alguse 20 esimesest aastast. Lillemaalinguga vaasi kõrguseks on 15,5 cm ja selle eest soovitakse kõigest 14,90 eurot.

FOTO: osta.ee