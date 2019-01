Fotod: väga ilus lahendus vannituppa aitab kõvasti ruumi säästa

Pisikestes vannitubades on ikka häda, kuidas saada korraga paika mitmeid vajalikke esemeid. Hispaania disainistuudio MUT on loonud eseme, mis ühendab endas peegli, valamu ja riiulid ning säästab vannitoa sisustajat vajadusest neid esemeid ise omavahel kombineerida, vahendab Contemporist.

ARCO-nimeline ese on multifunktsionaalne vannitoamööbel, mille loomisel on inspiratsiooni ammutatud arhitektuurist tuttavast kaaremotiivist. Selles on ühendatud peegel, valamu, abilaud ja peegli taha peidetud riiulisüsteem.