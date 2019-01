Huvitav lahendus: üks eramaja sai väga kummalise juurdeehituse

Enne renoveerimist nägi 19. sajandi lõpul ehitatud eramaja tagahoov üsna nutune välja. Kuna sellest ajastust pärit majadele on üsna raske leida ideaalselt sobivat juurdeehitust, on see iga kord paras väljakutse. Seekord on aga asi õige põnevalt lahendatud.