Kinnisvaraostja eelistab Tallinna ümbrust

Kinnisvaraturg areneb käsikäes muu majanduse ja palgakasvuga. Muutused kinnisvaraturul algavad üldiselt Tallinnast ning laienevad siis Harjumaale, Tartusse ja Pärnusse, alles seejärel jõuavad need ülejäänud Eestisse.

«Stabiilsust ootame eelkõige Tallinnas,» ütles Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi. «Võib arvata, et näiteks Harjumaal arendus kasvab veel, sest seda toetab inimeste soov osta soodsamat kodu rahulikumasse keskkonda.»

Enim rahuneb eeskätt luksusliku kallima kinnisvara segment. Küll aga säilib ostjatel huvi hea hinnaga uue korteri järele, mis asub kallist piirkonnast eemal. Palju kinnisvaratehinguid tehakse kindlasti järelturul, kuna paljudele on just see rahaliselt kõige sobilikum variant.