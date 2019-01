Sisekujundajad loodavad süngevõitu trendi tagasitulekut

Sisekujundajail on kõrini lumivalgetest seintest ja interjööridest. Mustal värvitoonil on nende sõnul rohkem kõlapinda ning teatraalsust, muutes sellega sisustusprotsessi mängulisemaks, vahendab realestate.boston.com.

«Mustal on teatud omadused, mis muudavad selle sisekujunduslikult ideaalseks abimeheks. See rahustab silma, on elegantselt kutsuv ja toob esile eluruumide orgaanilise ilu,» ütles New Yorgist pärit disainer Mark Zeff, lisades et must värvitoon, erinevalt valgest, ei mõju üldlevinud arvamuse kiuste, sugugi rõhuvalt.