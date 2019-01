Uuring kinnitab: siin elades on inimene õnnelikum

Suurbritannia kinnisvaraettevõtte Yopa värskelt avaldatud uuringust selgub, et maakohas elades on inimene oluliselt õnnelikum ja tervem. Lisaks ei ohusta maal elavaid inimesi stress ning depressiivsed meelelangused, vahendab housebeautiful.com.

31 protsenti uuringus osalenuist tunnistas, et tunneb end maal elades õnnelikuna. Linnaelanikest tunnistas heameelt ja rõõmu vaid 25 protsenti vastanutest. Sealjuures kolm neljandikku linnas elavatest inimestest tõdes, et koliksid võimaluse korral maapiirkonda. Maale kolimast takistab inimesi kõige enam vahemaa – koguni 32 protsenti vastanutest leidis, et edasi-tagasi reisimine kujuneb nende puhul liialt kalliks väljaminekuks. 28 protsendil oli seevastu pinnuks silmas ühest kohast teise sõitmisele kuluv aeg.