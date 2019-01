Fotod: Eesti naine tegi nõukaaegse köögimööbliga imet

Annela Põldveer on suur põhimõtteline taaskasutuse austaja ja nii ei ole tema puhul kuigi imekspandav, et kui uues kodus ootas ees nõukaaegne köögimööbel, nägi naine selles suurepärast võimalust kappidele uus elu anda.

Kappide värskendamisel läks naine tapeetimise teed. Ustele sai pesemiskindel vinüültapeet, mille peale said kleebitud iluliistud. Kappide külgi värvima ei pidanud, need olid juba niigi valged. Tööpind sai mööbli ühes seinas tehtud vanadest lihvitud euroalustest, teises seinas sai vana pind esialgu kaetud uue tööpinnakilega. «Nüüdseks olen selle asendanud valge töötasapinnaga, mille ehituspoest soetasime,» ütleb Annela.

Kaua selline projekt aega ei võtnud ja konti ei murdnud: töödele kulus üks nädalavahetus. Säärane tuunitud köök on Annela peres käigus 2011. aasta vana-aastaõhtust, aga vahepeal on see paar korda uue näo saanud: vahelduse huvides. Valge tapeediga uksed on käigus 2017. aasta märtsikuust ja vastupidamisele Annelal etteheiteid pole. «Kappide endaga ei juhtu midagi, aga ka valge tapeet, milles alguses kahtlesin, on üllatavalt kergesti puhastatav,» sõnab ta. Ka on naine aeg-ajalt vastavalt soovile ja aastaaegadele vahetanud kapinuppe.