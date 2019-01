Enamik inimestest kohtleb trenniriideid kodus valesti

Kaasaegsed trenniriided on enamasti valmsitatud sünteetilistest materjalidest, mis tähendab, et need käituvad niiskeks saades hoopis teisiti kui looduslikud materjalid, vahendab House Beautiful.

Et selliseid probleeme vältida, tuleks trennist tulles trenniriided esmalt korralikult ära kuivatada ja alles siis pesukorvi panna. Teine variant on riided kohe vahetult pärast koju jõudmist pesema panna. Ainult nii saad olla kindel, et riided korralikult puhtad ja bakteri- ning hallitusevabad on.