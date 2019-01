Eesti Korteriühistute Liit: seadmete energiamõjust sõltub majapidamiste kokkuhoid

«Energiamärgiste vorm on tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline ning igal juhul selgelt nähtav ja loetav. Märgistuse vormi aluseks on tähtedel A–G põhinev klassifikatsioon. A klassi toode on kõige energiasäästlikum, G klassi toode aga kulutab energiaressursse kõige rohkem. Mõnede toodete puhul, näiteks valgustid ja lambid, on kasutusele võetud kolm täiendavat klassi A+, A++ ja A+++, millest viimane tähistab kõige tõhusamat klassi. Kuna märgistusel on ühtne standard, siis ei erine erinevate tootjate sama energiaklassiga seadmed praktiliselt üksteisest oma säästlikkuselt,» seletas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.