Põhjalik juhis: vaata, kuidas su elutuba tegelikult sisustatud peaks olema

Koduportaal Homedit on pannud ritta mõned feng shuil põhinevad soovitused, mis teevad elutoa sisustamise väga lihtsaks ja garanteerivad, et tunned end selles ruumis hästi.

Elutuppa esemeid valides pead arvestama, et sinna peaks jääma piisavalt ruumi. Kui tegemist on pisemat sorti ruumiga, tuleks sinna paigutada sellevõrra vähem ruumi, et inimestel oleks veel endiselt mugav liikuda. Vastasel juhul ei ole toas piisavalt positiivset energiat.