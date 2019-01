Foto: kas see on kõige hullemini segamini lastetuba, mida näinud oled?

Portaal Realtor on Instagramist välja toonud ühe tõeliselt segamini lastetoa pildi. Nii mõnelegi lapsevanemale ei tule see ilmselt täieliku šokina, sest mingil põhjusel on lapsi kohati võimatu oma asju korrastama panna.

Samuti tuleb hoolt kanda selle eest, et lapsel ei oleks liiga palju asju. Kasvatuseksperdid on ammu tõestanud, et lapsi ei tee tohutu mänguasjakogus õnnelikuks, suisa vastupidi: see väsitab neid. Samuti on leludega ülekuhjatud tuba väga raske korras hoida.