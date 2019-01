Portaal: majaomanikuks saamine muutub Eestis üha keerulisemaks

See tähendab, et maju on turul vähem ja need on üha kallimad, mis muudab majaomanikuks saamise tasapisi üha keerulisemaks. Majade müügipakkumiste hinnatõusu taga on jätkuvalt aktiivne ehk kõrge tehingute arvuga elamispindade turg. Tallinna neli protsenti hinnatõusu jääb oluliselt alla viimasele statistikaameti teatatud palgatõusunäitajale, mis oli 7,5 protsenti.