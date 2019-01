Remondiblogi: suur ülevaade ühe vana Tartu korteri renoveerimisel seni tehtud töödest

2018. aasta alguses oli meil ambitsioonikas eesmärk: saada aasta lõpuks korter valmis «karbi» ehk siseviimistlemiseks valmis seisukorda, see tähendab, et kõik suured ehitustööd on tehtud. Eesmärk sai meelega püstitatud ambitsioonikas. Reaalsusele otsa vaadates aimasime juba algusest peale, et päris valmis see karp ilmselt ei saa. 2018. aastaga jõudsime nii mõndagi ära teha, kuid 2019. aasta saab samuti olema täies mahus remonditöödega täidetud ja tõele au andes jagub sisustamise töid ilmselt kauemakski… Täna aga vaatame kokkuvõtvalt otsa 2018. aasta tegemistele.

Vannituba ja saun

2018. aasta põhiline objekt oli vannituba, millega möllasime aasta esimestest päevadest kuni septembri alguseni välja. Täpselt aasta tagasi sai lammutatud vana vannituba ning ehitatud ajutine kileseintega vannituba tulevasse elutuppa. Võtsime maha kõik vanad vaheseinad, et luua uus ja ruumikas vannituba korteri ühte nurka, kus varem asus vähem kui 8 ruutmeetri peal kolm pisikest ruumi. Alles jäid vaid paljad välisseinad ja põranda- ning laetalad.

FOTO: Margit Partei

Jaanuaris oli vaid väike osa töid tehtud. FOTO: Margit Partei

Juunis olid ehitustööd alles pooleli. FOTO: Margit Partei

Ehitatud ja soojustatud sai uued seinad, laed ja põrandad koos põrandakütte, hüdroisolatsiooni, elektri, vee, kanalisatsiooni, ventilatsiooni ja valgustusega. Paika sai pandud mitukümmend lauda sisevoodrit lakke ja seina. Põrandale ja veega kokkupuutuvad seinad said kaetud mitmesaja väiksemõõdulise keraamilise plaadiga. Restaureeritud said vana uks ja aken ning ehitatud ise puidust valamukapp, mille paigaldamisega esimesel korral nii puusse panime, et paar rida plaate tuli välja vahetada. Tegemata jäi vaid saun, mis on meie prioriteetide nimekirjas üks viimaseid töid, milleni ehk jõuame 2019. aastal.

FOTO: Margit Partei

Vannituba sai valmis septembris. FOTO: Margit Partei

Kokkuvõttes: 2018. aasta alguses meil vannituba puudus ja 8 kuuga sai see nullist lõpuni välja ehitatud. Vannituba on täiesti valmis ja saun ootab ehitamist.

Magamistuba

Magamistuba oli meil 2017. aasta sügisel kenasti valmis saanud, kuid vana ahju lammutamise ja uue ehitamise tõttu tuli siin väiksem remont uuesti teha. Maikuus kolisin kõigi kodinatega magamistoast välja söögitoa põrandale ja algas meie uue ahju ehitus, mis lõppes juuli alguses. Seejärel tuli seina ja põrandale tekkinud «augud» uuesti kinni ehitada ja kasutasin seda ka võimalusena terve tuba uuesti üle värvida, kuna eelmine värvitooni valik läks meil veidi viltu. Juulikuus saime magamistuppa uuesti sisse kolida.

Magamistuba aasta alguses. FOTO: Margit Partei

Magamistoast pääses ahju lammutuse järel otse kontorisse. FOTO: Margit Partei

FOTO: Margit Partei

Magamistuba remondi järel. FOTO: Margit Partei

Magamistuba kasutame praegu ka elutoa, esiku ja kontorina. Terve tuba on asju ja mööblit täis, et neid remonditolmu eest kaitsta. Puudu on veel sisseehitatud kapi liuguksed, mis samuti on meie prioriteetide nimekirja lõpus, kuna hetkel kulutame raha kiirematele töödele, mis puudutavad eelkõige ehitust ja tehnosüsteeme, mitte sisustamist.

Kontor