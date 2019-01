Kolmandik koduomanikest annab pühade järel oma jõulupuule veel ühe võimaluse

Silmapiiril terendav kolmekuningapäev tähendab, et on aeg jõulupuu toast välja viia. Vanad jõulukuused saab, olenevalt maakonnast ning omavalitsusest, viia jäätmejaama või ettenähtud kogumispunkti. Lisaks tuleb silmas pidada, et kuuskede jätmine prügikonteinerite kõrvale, kui korteriühistus pole just teisiti kokkulepitud, on ebaeetiline ning keelatud.