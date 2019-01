Asjatundjad: sobimatud köögiseadmed võivad müügiprotsessile kaikaid kodaratesse loopida

Mõtlematud ning rutakad otsused võivad kodu müüki pikendada. Üle kivide ja kändude kulgevat müügiprotsessi on igaühel võimalik veidi turgutada - selleks tuleb aga hoolas ning tähelepanelik olla ning jätta teatud köögiseadmed poodi.

Tpptehnika ei ole tavakasutaja jaoks. Kui su kodus pole ühtegi tippkokast elanikku ning kui ka uute omanike toidulaud ei koosne kallitest gurmeeroogadest, võib ka need seadmed südamerahus poodi jätta.

On inimesi, kes saavad endiselt hakkama nii nõudepesumasina kui ahju-pliidita. Niisamuti on ka neid, kes ei kujutaks oma argipäeva nendeta ettegi. Olgu, mis on - esmatähtsad köögiseadmed pigem kiirendavad müüki.