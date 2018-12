4 populaarset trendi, mis ei ole 4 kümnendi jooksul ajarattale veel hambu jäänud

Seinad ja laed on meie kodudes alati heledamat tooni olnud. Mõned aastad tagasi taasavastatud valge vaimustus on tegelikult platsis olnud juba aastast 1979, vahendab homebeautiful.com.au.

Avatud planeeringuga kodud olid populaarsed mujal maailmas ammu enne meie laiuskraadidele jõudmist. Paistab, et need on tulnud selleks, et jääda.