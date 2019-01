Fotod: fantastilise uue eluga esimese Eesti aegne talu otsib omanikku

Harjumaal Kuusalu vallas Uuri külas on müüa armas talukompleks, kus on võimalikult palju püütud säilitada vanaaja hõngu. See on kodu neile, kes armastavad elu kauni looduse keskel.

Kinnistu asub Kolga lähedal Uuri külas imekauni männimetsaga ümbritsetud piirkonnas. Mugava liikluse linna tagab mitmerealine Peterburi maantee. Kolga alevikus on kõik eluks vajalik olemas ning lisaks autole on võimalik liigelda ka bussiga.

Majakompleksi kuuluvad elamu, suur kuur, saunamaja, külalistemaja koos väliköögi ja lehtlaga, majapidamishoone/garaaž ja kelder.

Elumaja on renoveeritud 2016. aastal. Tegu on 1930. aastal ehitatud puitmajaga, mis on renoveeritud. Võimalikult palju on säilitatud vana maja materjale. Maja on rajatud madalvundamendile ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjaliks on puit. Välisfassaad on kaetud puitlaudisega ning majal on kahekordsed puitpakettaknad, säilitatud on vanad siseuksed. Elutoas on säilitatud vana laudpõrand. Majas on signalisatsioon.

Elamu 1. korrusel on tuulekoda; esik; wc; avar köök-elutuba, kus on salvestav Tulikivi kaminahi koos leivaahjuga; magamistuba, kus on oma bursuika; suur garderoobiruum; pesuruum vanni, duši ja aurusaunaga; majapidamisruum. Elutoast on pääs valgusküllasesse talveaeda ja terrassile. 2. korrusel on avar trepihall; garderoob (antud ruumi on võimalik teha pesuruum) ja kaks magamistuba.

Saunamajas on avar kamina/puhkeruum, kus on ka puuküttega pllit; pesuruum ja puukerisega leiliruum. Pesuruumist pääs maja taha, kus saab nautida tiigis ujumist. Saunamajal on puitaknad. Kinnistul on korralik kelder.

