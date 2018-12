Fotod: kolm aastalõpu sooduspakkumisega maja üle Eesti

Jaanuaris saab Rae vallas Limu külas valmis neljatoaline paarismaja, millele aasta lõpu puhul on tehtud väike hinnasoodustus. Majal on B-energiaklass. Majaosa juurde kuulub ka terrass, kuhu pääseb elutoast ja väikseimast magamistoast.

Aastalõpu puhul ligikaudu 5000 euro võrra alla hinnatud viietoaline maja sai valmis alles sel aastal. Maja on sisustamata, olemas on vaid köögimööbel. Asukoht on majal väga hea: Viljandi linna piirini jääb siit vaid kilomeeter.