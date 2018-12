Geniaalne lahendus aastavahetuspeo korraldamiseks

Välisriikides ringleb juba mõnda aega trend, mille nimeks eestikeeli võiks olla ehk kehv õhtusöögipidu. Nimetus ei tõota midagi head, aga võõrustajale tähendab see tegelikult väga lihtsat lahendust, vahendab The Kitchn. Säärase peo võib korraldada aastavahetuse, sünnipäeva või mis tahes muu tähtpäeva puhul.

Selliste pidude eesmärk on seada esikohale oma inimestega koos olemine ja muuta kõik, mis tegelikult on teisejärguline, ka päriselt teisejärguliseks. Inimesed, kes sääraseid pidusid juba korraldanud on, vannuvad, et neil pole kunagi oma sõprade või perega olnud nii mõnus ja muretu aega veeta.