5 asja, mis kodust enne uue aasta algust välja visata tuleb

Patju peaks vahetama iga paari aasta järel. Kui sinu omad on vanemad, oleks viimane aeg nad puhkusele saata ja uutesse investeerida. Aasta lõpus ja uue algul on ka palju sooduspakkumisi, mille abil uued padjad soodsalt hankida saab. Vanad padjad võiksid saada uue elu sulle lähimas varjupaigas, kus need loomade pesadena veel mõnda aega teenida saavad.

Põleta need kas aastavahetuspeo ajal lõpuni või viska ära. Ära kogu neid kappidesse ja sahtlitesse, need ununevad seal. Kui viitsid, võid kõikidest küünlajääkidest ühe uue kokku sulatada. Otsi veebist juhiseid: seda pole raske teha.

Tee sellest aastast viimane, kus sinu kodus on koledaid, kehvasti tehtud reklaamlogodega tasse kasutusel. Korja need oma nõudekapist välja ja investeeri uuest aastast kvaliteetsetesse vastupidavatesse nõudesse. Neid leiab meie kaubandusest juba päris mõistliku hinnaga, kõike ei pea ju korraga ära ostma.

Vaata need kriitiliselt üle: kõik, millel juba näha hõredamaid kohti, peaksid majapidamisest kaduma. Võid need võtta garaaži auto puhastamiseks või muul moel veel korra kasutamiseks, kuid seejärel siirdu poodi uute rätikute jahile. Ja ka need, nagu nõudki, osta ikka korraliku firma omad, et pisut ka kestaksid.