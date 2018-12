2 tervist ohustavat viga, mida vanemad lastetoa ehitamisel ja sisustamisel teevad

Sageli mõeldakse, et lastetoa ainus õige põrandakattematerjal on seinast seinani ulatuv vaip, sest lapsed mängivad ju peamiselt põrandal ja seepärast on oluline, et küljealune oleks pehme. Aga see ei pruugi olla sugugi õige lähenemine. Kui vaiba kasuks otsustada, peaks see olema täiesti naturaalne, sünteetikal ei tohiks lapse toas kohta olla. Sünteetilised vaipkatted sisaldavad tervisele kahjulikke materjale, näiteks formadelhüüdi, benseeni ja muud taolist. Need võivad põhjustada hingamisteede haigusi ja areneda välja märksa tõsisemateks terviseprobleemideks.