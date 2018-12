Uus aasta toob kodudesse väga julgeid valikuid

Oodata on uuelt aastalt nii mõndagi. Kui viimased paar aastat on sisekujunduses domineerinud rahulikud hallid, mustad ja valged toonid, siis nüüd tuleb kannapööre. Juba lõppeval aastal nägime pisut loodusest inspireeritud värve, näiteks rohelist, sinist, tumelillat. Kuid algav aasta toob endaga raju värvide pillerkaari, troopikamustrid ja eklektika. Kõike hakkab olema rikkalikult.

Sisekujunduses on kahtlemata ees muudatuste aasta – kõik kolm kujundusspetsialisti nendivad, et senised pikalt püsinud trendid hakkavad taanduma. «Mulle tundus juba sel aastal, et eestlaste suur lemmik, tagasihoidlik hall-valge-must Skandinaavia stiil hakkab vaikselt tagasi tõmbuma. Inimesed küsivad rohkem värvi ja otsivad kodu kaunistamiseks erilisi mööblitükke,» sõnas sisustuspoe Höme omanik Brette Saar. Ta usub, et klassikaline põhjamaine sisekujundus ei kao päriselt kuhugi, aga kindlasti lisandub sellele julgemaid lahendusi nii värvi kui iseloomu poolest. Ka minimalistlike kodude steriilsus on kadumas, inimesed soovivad, et ruum ei tunduks enam liiga puhas, rääkis sisekujundaja Pilery Kangur. Seetõttu otsitakse aina enam võimalusi, kuidas muuta kodu soojemaks ja hubasemaks.