Eesti Korteriühistute Liit: pürotehnika kasutamine kortermajade läheduses on äärmiselt mõtlematu

Küünlad, kaminatuli ning teised lahtise tule allikad tuleks kodunt lahkudes või magama minnes kustutada ning kontrollida, et pühade ajal täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus ülekoormust.

Kuigi suur hulk elanikke on rahulolematud, käib linnades ilutulestiku paugutamine juba terve detsembrikuu täie hooga. «Majade vahel ja rõdudelt lendavad igas ilmakaares odavad ja sugugi mitte alati ohutud pürotehnilised vidinad,» toob Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi näiteid. Tema sõnul võiksid inimesed aru saada, et kortermaja rõdu või kitsas hoov pole just kõige õigem koht ilutulestiku tegemiseks. «Kahjuks tuleb aga enam-vähem igal aastal ette juhtumeid, kus inimesed pürotehnikat uude aastasse lennutada üritavad, süüdates valesti suunatud raketiga elamu rõdu või koguni vigastades kedagi tõsiselt,» rääkis ta.