Uuring: koduomanike remondiplaanid keerlevad peamiselt ühe toa ümber

Inglismaal 2000 koduomaniku seas läbiviidud uuringu järgi on kuuel inimesel kümnest parasjagu mõni remonditöö pooleli. Kõige enam mõlgutavad inimesed köökide uuendamise mõtteid, selgub ettevõtte B&Q korraldatud uuringust.

Üle poole uuringus osalenuist tunnistas, et nende köök on oma ilmelt ajast ja arust. Viiendik koduomanikest leidis sealjuures, et nende köögiseadmed, eesotsas nõudepesumasina ja ahjuga, vajavad hädasti väljavahetamist. 14 protsendil koduomanikest terendab aga seinte värvimine ees, vahendab idealhome.co.uk.