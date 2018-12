Internet teab: neli veidrat moodust, kuidas oma röster tööle rakendada

Kõigeteadjast internet üllatab, šokeerib ning paneb teinekord kukaltki kratsima. Internetikasutajate tööpõli on lai ning nende ideede hulgal ei paista samuti lõppu tulevat. Sama kehtib rösteri tööülesannete kohta.

Saiaviilud tuleb asetada külili pööratud röstrisse - mõne minuti möödudes on juust kenasti sulanud ning sai valmis söömiseks.

Selgub, et röster passib ka sügavkülmutatud köögiviljapihvide soojendamiseks - kui lihapihvid võivad kuumutades rasva eritama hakata, siis köögiviljapihvide puhul seda muret karta ei ole.

Veebilehe thekitchn.com sõnul on see ilmselt üks veidraimaid nõuandeid, mida internetimaastikul jagatud on. Veidrusest hoolimata nõuanne töötab.