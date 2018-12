Salajane koostisosa, mille lisamine muudab kohvi vastupandamatuks

Nimelt on piimakohvist kordades parem koorekohv ja mitte kohvikoorega valmistatu, vaid selline, mille sisse on segatud ehtsat vahukoort, vahustamata kujul, mõistagi.

Kohvikoores on umbkaudu 12 protsenti piimarasva, vahukoores aga ligi 40. Ja mõistagi on ka siin nii, et mida rasvasem, seda paremini see maitseb. Kui tahad, võid proovida kohvi peale lisada veel ka vahustatud koort - see on eriti luksuslik.