Hiltoni hotelli kõrvale kerkib uue aasta lõpuks tavapärasest luksuslikum kortermaja

Jakobsoni 13 hoone arendaja, 1Partner Advisory juhi Erkki Ääremaa sõnul maja ehitus alles algas, aga pooled korterid on juba ette ära müüdud. «See on tõsi, et osade arendusprojektide müügiperiood on Tallinnas pikenenud, aga teised müüakse endiselt väga kiiresti välja. Kesklinna uut elukohta vaatavad inimesed valivad kodu peale hinna kahe teguri järgi – välimus ja asukoht,» rääkis Ääremaa.