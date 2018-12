Portaal: üürikorterite hinnad pakuvad korraliku üllatuse

Tallinna üürikorterite keskmine pakkumishind portaalis KV.EE oli novembris 11,2 eurot ruutmeetri kohta. Aastataguse ajaga võrreldes, et keskmine üüripakkumiste hind kasvanud kolm protsenti.

Üüripakkumiste hinnatõus küündis 2017. aastal 10 protsendini. Tänavu on üüripakkumiste hinnatõus näidanud püsivalt aeglustumise trendi.

Üürihindade tõusu taga on ühelt poolt Tallinna elanikkonna kasvu arvelt suurenev nõudlus. Teisalt tuleb üüripakkumisse järjest enam hea ja väga hea kvaliteediga kortereid. Need mõlemad tegurid viivad üürihindu portaalis KV.EE ülespoole. Samaväärse korteri üürihind on aastatagusega võrreldes üsna samaväärsel tasemel.