Pereema kingituste kuhi on inimesed marru ajanud

Isekaks ning hoolimatuks emaks tituleeritud Emma Tappingul kulub kuid kingituste muretsemiseks. Lisaks kulutatud ajale kulub teadagi ju ka rahakott. Kolme lapse ema märgib, et möödunud aastal kulus tal «tagasihoidlikud» 2225 eurot kingituste muretsemiseks. Olgu öeldud, et pühadest joovastunud naisel tuli möödunud aastal 350 kingitust pakkida.

Tappingu üle võlli keeratud komme on aga sotsiaalmeedia kasutajad marru ajanud. Paljud leiavad, et Tappingu teguviis on naeruväärne ja napakas ning et naine on kaotanud igasuguse arusaama pühadest. Lisaks ei mahu inimestele pähe naise isekus - kannatavad ju nõnda paljud meid puudust, samal ajal kui Tappingu maja upub kinkidesse. Miks mitte veidi heategevusse panustada?