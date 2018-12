Hea teada: ümberkukkunud jõulupuu ei tähenda veel musti jõule

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt selgitas, et üldjuhul kodukindlustus elavatele taimedele ei laiene, ent kui arvestada asjaolu, et enamasti polegi tuppa toodud jõulupuu näol tegemist elus taimega, siis võiks ka koduse vara kindlustus jõulupuu puhul kehtida. Puul ja mujal kodus olevad ehted on aga kindlasti kodune vara ja need on kindlustatud vanemate ehete puhul turuhinnas ning uute puhul uue väärilise hinnas.