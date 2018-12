Retseptiideed: kata tänavu natuke teistmoodi jõululaud

Krõbeda nahaga pardifilee (Kahvliga.ee)

FOTO: Kahvliga.ee

1 suur pardifilee

soola

pipart

tüümiani

Võta pardifilee tund aega enne söögi tegemist külmkapist välja, et see toatemperatuurile soojeneda jõuaks.

Tee pardi nahka hästi terava noaga üksteisest umbes ühe sentimeetri kaugusele risti-rästi lõiked, aga kindlasti ole ettevaatlik, et lõikaksid vaid nahka, mitte liha. Maitsesta pipra ja soolaga.

Aseta pardifilee külmale pannile (nahaga pool allpool) ning kuumuta madalal kuumusel umbes viis minutit. Minu pliidil on kolm kuumust, kasutasin number ühte (eesmärgiks on sulatada välja naha all asuv rasv).

Viska pannile rasva sisse ka paar oksakest tüümiani. Seejärel keera kuumus keskmiseks ning prae veel umbes viis minutit (eesmärk on nahk krõbedamaks muuta).

Nüüd keera kuumus kõrgeks ning keera filee pannil ümber ja prae seda umbes neli minutit + mõlemal küljel veel 30 sekundit. Seejärel keera filee taas nahaga panni poole ning prae veel kaks minutit (eesmärk on nahk eriti krõbedaks muuta).

Tõsta part pannilt restile või lõikelauale, kata fooliumiga ning lase vähemalt 10 minutit puhata (see on vajalik selleks, et mahlad liha sees ühtlaselt jaotuksid).

Viiluta part ning maitsesta lõikepinnad soolaga. Kui lihast puhkamise ajal mahlad välja tilkusid, siis lisa need kastmele. Kui kastet teha ei soovi, siis kalla vedelik lihtsalt lahtilõigatud fileele.

Mesised pannipastinaagid (Kahvliga.ee)

FOTO: Kahvliga.ee

2 pastinaaki

50 g võid

40 g mett

soola

Viiluta pastinaak pikkupidi umbes 8 mm paksusteks viiludeks.

Sulata pannil või ning prae selles pastinaaki umbes neli minutit.

Kui pastinaak peaaegu pehme, siis lisa mesi ja küpseta veel umbes minut aega.

Maitsesta soolaga ja serveeri kuumalt.

Glögikreemiga piparkoogitort valge šokolaadi kattega (maitsevseiklus.blogspot.com)

FOTO: Maitsev seiklus

Põhi:

100 g võid

2 tl piparkoogimaitseainet

2 muna

1,5 dl suhkrut

250 g hapukoort

3,5 dl jahu

1 tl soodat

Täidis:

1 dl vahukoort

2 sl suhkrut

200 g glögijogurtit (sobib ka marjajogurt)

50 ml alkoholivaba glögi või piima

3 lehte želatiini

Kate:

200 g valget šokolaadi

1 dl vahukoort

50 g võid

Põhja jaoks sulata potis või, lisa maitseained ja lase korraks keema tõusta. Vahusta munad suhkruga heledaks vahuks. Vala jahutatud võisegu kloppides munavahu hulka. Seejärel lisa hapukoor ning soodaga segatud jahu. Sega tainas ühtlaseks ja vala kahte küpsetuspaberiga vooderdatud 20 cm läbimõõduga lahtikäivasse vormi. Küpseta põhjasid 200 kraadi juures 20 minutit ja jahuta.

Kreemi jaoks vahusta vahukoor suhkruga ja sega juurde jogurt. Paisuta želatiinilehti külmas vees 10 minutit, pigista kuivaks ja lahusta kuumas glögis või piimas. Lase natuke jahtuda ning lisa želatiinisegu pidevalt segades täidise hulka. Aseta üks põhi vormi, vala peale täidis ning kata teise põhjaga. Lase külmas kaks kuni kolm tundi tarretuda.