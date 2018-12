Pakane näpistab: on aeg kontrollida oma elektriseadmeid

Tuleohtu põhjustavad tihtipeale elektriseadmed ning ülekoormatud elektrijuhtmed. Inimesed ostavad kodudesse üha uusi tehnikaseadmeid, kuid elektrisüsteemide uuendamine jääb sealjuures tähelepanuta. Harvad pole ka olukorrad, kus elektrisüsteem on vana ja pistikupesi jääb puudu, mistõttu tehakse pikendusjuhtmetest ohtlikke jätkeid. Tulemuseks pikendusjuhtmesse ühendatud kodutehnika ja lisaks ka jõulutuled, mis tekitavad juhtmetes ülekoormuse ja on halvemal juhul tulekahju põhjustajaks. Ka käepäraste vahenditega parandatud elektriseadmed on ohtlikud ning ohumärgiks on sulamis- või põlemisjäljed seadmel. Elektrisüsteemid tasub enne talve saabumist üle vaadata ning vajadusel ka koolitatud spetsialist kutsuda.