Fotod: Tallinnasse kerkib terve uus elupiirkond

YIT Eesti on alustanud kiiresti arenevasse Järveküla piirkonda uue tervikliku elukeskkonna rajamist, mille esimese etapi hooned on välisilme saavutanud. Hansa tee 2 ja 4 asetsevate maalähedastes toonides kortermajade fassaadid on väga omanaäoliselt lahendatud ja kasutatud on Skandinaavias väga trendikaks osutunud fassaadide katmist mitmesuunaliste laudistega. Selliste lahenduste kasutamine rõhutab loodeskesksust ja annab majadele iseloomuliku ja looduskeskse aktsendi.

Valmivad kolmekorruselised ühe trepikojaga ja 18 korteriga korterelamud. Väikeste korterite arvuga kortermaja juures on läbivaks taotluseks elanike privaatsustunde tagamine. B-energiaklassiga kodude ruumilahenduse projekteerimisel on arvesse võetud hoonete paiknemist ilmakaarte järgi.

Olenevalt pere elustiilist on valikus hommikupäikese poolsed esimese korruse terrassid, kus saab päikesetõusuga koos hommikukohvi juua ning terrassid, kus päikest pealelõunast kuni loojumiseni nautida. Hoone ülemise korruse rõdudel saab heinamaale loojuvat päikest imetleda. Kokku on valikus 1-4-toalised korterid pindalaga 30,9-79,3 m2.

«Meie eesmärk on luua terviklik piirkond, kus peredel on mugav ja turvaline elada ning kodu juures aega veeta. Rae vallas asuva uue elukeskkonna eeliseks on ümbritsev rohelus ja looduslähedus ning kiire ühendus südalinnaga,» selgitas YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim. Rae vald on elanike seas populaarne, majade lähedusse on kerkimas uus lasteaed ja kool. Pikemas perspektiivis on Turu ja Hansa tee alast kujunemas piirkonna süda.