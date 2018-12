Kolm igapäevast näpuviga, millest kohemaid loobuda tasuks

Et jõulutaadi, oma majapidamise ning külaliste ees mitte häbisse jääda, tasub veidi kriitilisema pilguga üle vaadata oma suurimad valupunktid.

Meil kõigil on kodus see üks kolasahtel, kuhu kiirel argipäeval möödaminnes asju paotada. Sahtlisse heidetud asjad ei pruugigi sahtlisügavustest päevavalgele tulla, mistõttu on paslik sellest harjumust vabaneda, vahendab thekitchn.com. Kolasahtlist otseselt vabanema ei pea, küll aga tasub sel iganädalaselt silm peal hoida ning vajadusel sahtlis olevad esemed süstematiseerida.