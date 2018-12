Valvekaamera kaaperdanud häkker osutus tänapäeva Robin Hoodiks

Arizonast pärit Andy Greggi ehmatus asendus peagi heasüdamlike tänusõnadega. Seadmest tulnud hääl informeeris Andyt nimelt tema salasõna internetti lekkimisest. Ühtlasi hoiatas hääl, et tema kodu ning internetti ühendatud seadmed on sellest tulenevalt suure ohu all ning avatud internetimaastikul ringi luusivatele häkkeritele, vahendab thesun.co.uk.

Mis veelgi enam - arvutimuukija teisel pool arvutit väitis, et tema kavatsused on head ning et antud episood on talle vaid hoiatuseks. Andy kodust oli anonüümse häkkeri sõnul saanud mängumaastik, kuhu võisid siseneda kõik, kellel vaid tahtmist jagus.