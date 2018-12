Enne ja pärast: kirju minevikuga maja sai kauaoodatud iluravi

Möödunud aastal endise lõbumaja soetanud Shane Monopoli nägi mahakandmisele kuuluval majal potentsiaali, mida teised ei näinud. Mehe toona 680 939 euro suurune investeering on end tänaseks päevaks kahekordselt ära tasunud.

Endise lõbumaja omanik märgib, et maja renoveerimisele kulus rohkem kui aasta ning sealjuures ei tehtud ühtegi järeleandmist ei kvaliteedilt, ei renoveerimisele kuluvalt summalt, vahendab realestate.com.au.

«Ma olen loominguline inimene ja suutsin kõigest sellest mööda vaadata. Kõik, peale mu naise pidasid mind nõdrameelseks,» lisas ta. Terava silmaga mees on ennast kahtlemata tõestanud. Mehe nobedate näppude all uuenduskuuri läbinud maja turuhind on nüüd koguni 1,35 miljonit eurot.