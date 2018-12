Tüliõun peres: õde võlgneb vennale 30 aasta jagu üürimakseid

Uus-Meremaalt pärit õde-venda Virginia ja Alwyn on tänase päeva seisuga mitukümmend aastat tülijalal olnud. Kümmekond aastat kestnud maadejagamine on saanud viimaks lahendi - 30 aastat venna kodus elanud õeraas on kohustatud kompensseerima 147 708 eurot üürikulusid, vahendab homes.nine.com.au.