Värske koduomanik: see kaasaegne uksetrend on küll täielik jaburus

Võimatu on öelda, millal täpselt sai alguse komme tuua tuppa kõrvalhoonete uksed ja riputada need ukseavadesse siinidel liikuma, aga arusaamatutel põhjustel on sellest saanud nüüd ülemaailmne trend.

Liz Alterman kirjutab portaalis Realtor, et kuigi tegemist on väga ebapraktilise lahendusega, on need niinimetatud küüniuksed meie kodudes püsivalt figureerinud juba kaks aastat. Neid kasutatakse toaukse asemel, ühes toas erinevate alade eraldamiseks ja isegi dekoratiivsel eesmärgil.

«Miks need nii menukad on, jääb arusaamatuks. Asja on neist vaid sisustuselemendina, ukse eesmärki selline siinidele riputatud lahendus päris kindlasti ei täida,» sõnab Liz.

Mis nendega siis valesti on? Lizil on kohe tuua väga mitu põhjust.

Need pole helikindlad

«Peatusin hiljuti hotellis, kus vannitoal oli seda tüüpi uks. Esiteks liikus see siinidel tohutu lärmiga, mis pole öösel just ideaalne lahendus,» ütleb Liz.

Sageli on selliseid uksi raske või võimatu lukustada, sest nad on seinast eemal. Selsamal põhjusel puudub neil ka igasugune helikindlus. Ja see pole samuti vannitubade või tualettruumide puhul asi, mida igatsema peaks.

Need domineerivad

Sellist tüüpi uksest saab toas keskne element ja sellest pole võimalik mööda vaadata. Enamasti inimesed ei soovi tegelikult, et uks oleks see toa keskne pilgupüüdja, nii et mõtle, kas tahad sellega riskida.

Need eeldavad tuppa tohutut rauakolahunnikut

Kuna seda tüüpi uks liigub robustsetel siinidel, eeldab selle paigaldamine tohutut rauakola tuppa seinale. Mõned leiavad, et see ongi osa nende võlust, aga reaalsuses võib selguda, et nii palju metalli eluruumi seinal polegi kuigi meeldiv.

Neist vabanemine on keerukas

Ühe sellise ukse tavalise ukse vastu vahetamine, koos mahamonteerimise ja viimistlustöödega, maksab paarsada eurot, kui see töö tellida. Lisaks tuleb arvestada siseukse hind. Kui peaks selguma, et sulle seda tüüpi uksed ikkagi ei meeldigi - kas oled selleks väljaminekuks valmis?

Need on mööduv trend

Kõige suurem miinus nende uste juures ongi vast see, et neid on keerukas ja kulukas paigaldada ning maha võtta, aga kokkuvõttes on need ikkagi mööduv trend, mis varsti enam moes ei ole. Siis on sul küüniustega kodu, mis on aegunud, aga mida muuta on keeruline, sest see maksab nii palju.

Liz ütleb, et tema sõnul peaksid inimesed kindlasti põhjalikult kaaluma enne, kui selliste uste kasuks otsustavad, sest kui see pole sada protsenti õige valik, on tagajärjed väga ebameeldivad kõrvaldada.