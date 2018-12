Nutikas nipp, mis aitab külmal ajal küttekuludelt oluliselt säästa

«Meil on kodus õhksoojuspump ja tõeliste külmade ajal on selge vahe, kas kardinad on külmalaine ajal ees või ei ole. Kui need täiesti eest võtame, töötab pump lakkamatult, sest soojakadu klaaspinna kaudu on piisavalt suur. Kui osa akendest, eriti need, mis pumba lähedusse jäävad, on kas osaliselt või täielikult kaetud, töötab pump märksa harvem,» toob blogija näite.