Prognoos: Tallinna korteriomanikud on 2019. aastal parema homse ootuses

«Seni oli Tallinna kinnisvaraturul pigem defitsiit ning palju kortereid osteti juba enne maja valmimist niiöelda paberil ära. Praegu on Tallinna uute korterite laojääk ehk müümata korterite arv ligi 3000, mis on sama palju kui uusi ühes aastas kokku müüakse. Kallimate, üle 300 000-euroste korterite osas on tekkinud jääk ning kiirelt need kaubaks ei lähe. See mõjutab arendusprojektide müügiedu ning kortermaja müüakse lõplikult välja alles aasta jooksul peale valmimist. Selline seis on normaalne ja terve ning natuke on jäme ots läinud ostjate poolele, kes saavad rohkem kaubelda,» rääkis Vahter.