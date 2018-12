Üks väike asi, mida alati enne külaliste saabumist teha

«Mis puudutab kodu horras hoidmist ja külaliste vastuvõtmist, siis ma üritan anda endast parima ja mitte hiljem enam mõelda, mis võis tegemata jääda,» kirjutas viie lapse ema ja ajakirjanik Shifrah Combiths.

Naine leiab, et me ei saa kunagi kõigile meelejärgi olla, seda üritades lihtsalt kurname end asjatult. «Pealegi, kui isik, kelle me oma koju kutsume, hakkab seda kritiseerima, siis võib-olla ei olegi mõtet temaga suhtlemisse enam investeerida,» lisas ta.

Naine tunnistas, et siiski on olnud üks hetk, kui külalise kommentaar teda puudutas. Et kõiki teisi samasugusest piinlikust hetkest säästa, siis soovitab ta enne külaliste tulekut teha ühte kindlat asja, kirjutab Apartment Therapy.

Vaata üles

Nimelt on Shifrahile sattunud rohkem kui korra koju külalised, kellel on ebameeldiv ja närvi ajav omadus panna tähele tolmu ja kassikarvu, mis on kleepunud tema laelampide külge. «Üks külaline vaatas minu laelampi, nagu näeks ta parasjagu perseiidide sadu. Ta tõmbas käega ka üle minu klaasist laua, justkui andes märku, et minu maja on tema arvates nii räpane,» kirjutas naine.

«Ükskord küsis üks külaline, et kas ma koristasin ise oma maja. Kui ma vastasin jaatavalt, siis vaatas see külaline üles laelambi poole ja ütles naljatledes (aga siiski), «On näha jah.» Jah, ma olin traumeeritud,» kirjutas Shifrah.