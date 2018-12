Sinu kodu veetorustik võib olla põhjuseks, miks su juuksed ilusad ei ole

Blondidel inimestel, olgu nad sellised naturaalselt või värvimise teel, on tihti üks mure: juuksed kipuvad ligi võtma messingi varjundit. Selle vastu on leiutatud igasuguseid abinõusid, näiteks spetsiaalselt blondidele juustele mõeldud šampoonid, kuid sageli ei saa neist abi.

Selgub aga, et ei maksaks imestada, et üldlevinud meetodid ei aita: nimelt rikub juukseid sageli hoopis vesi, mis läbi koduse veetorustiku dušši võttes juustesse jõuab.

Kui tegemist on vanema torustikuga, on selle seintele settinud igasugu jama, mis pead pestes juukseid rikub. «Mineraalide sete vanemate majade torustikes on märkimisväärne. Blondide inimeste puhul hakkab see ka nende juuksevärvi mõjutama,» ütleb juuksehooldusvahendeid tootva ettevõtte Bumble and Bumble värvispetsialist.