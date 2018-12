Geniaalne nipp kingituste ülikiireks pakkimiseks

Kinkide pakkimine ei pea olema tohutu higistamine raskestialluva paberi ja hunniku teibiga. Jaapanist kulutulena üle maailma levinud pakkimismeetod nimega takashimaya tõestab, et see võib olla väga lihtne ja lõbus ettevõtmine.

Sul ei lähe vaja muud kui kingitust, kolme riba teipi ja paberit. Ka liigutusi nõuab see pakkimismeetod minimaalselt. Ja ei mingit hirmu, et kingitus näeb välja nagu see oleks lasteaialapse pakitud.